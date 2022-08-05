Автомобіль має всього три колеса й призначений для використання на дорогах загального користування. Однак за бажанням він легко перетворюється на літак, здатний розганятися до 322 кілометрів за годину.
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Що про це відомо
Автомобіль-літак Switchblade вже отримав дозвіл на польоти, тому зараз команда розробників готується до випробувань. До цього моменту Samson Sky йшла довгі 14 років.
Свою назву новий вид транспорту отримав завдяки тому, що його крила розкриваються з-під двомісної кабіни, коли настає час літати. Хвіст теж має складну конструкцію і коли не потрібен – згортається й ховається за задньою частиною автівки.
Автомобіль Switchblade від Samson Sky / Фото Samson Sky
Switchblade працює на двигуні з рідинним охолодженням, що розвиває потужність 190 кінських сил. Будучи триколісним транспортним засобом, він може бути зареєстрований як мотоцикл у багатьох країнах і здатний розвивати швидкість на землі до понад 201 кілометра за годину.
Автомобіль Switchblade від Samson Sky / Фото Samson Sky
- Машина може пролетіти 724 кілометри на повному паливному баку.
- Для неї потрібна злітно-посадкова смуга завдовжки 335 метри для зльоту та 213 метрів для посадки.
- Switchblade легко поміститься у звичайному гаражі, якщо скласти всі висувні частини.
Орієнтовна вартість машини – 150 000 доларів США. Невідомо, коли почнуться продажі, але Switchblade вже забронювали 1670 людей з усього світу.
Автомобіль Switchblade від Samson Sky / Фото Samson Sky