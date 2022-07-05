Пристрій називається "Орбітрон", і в разі успіху стане свого роду батарейкою, яка буде виробляти мегавати енергії. До 2027 року прототип планують відправити в космос, про що заявив глава компанії Робін Ленгтрі.

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Деталі розробки

В основі "Орбітрона" лежить принцип іонної пастки: прилад захоплює високошвидкісні іони, які починають обертатися навколо катода на крихітній орбіті. Чим менше орбіта, тим вище ймовірність злиття легких атомних ядер у важчі – ця реакція супроводжується виділенням великої кількості енергії. Подібні реакції відбуваються, наприклад, на Сонці.

Ідея відносно проста на словах, але на ділі виникає маса проблем. Так, наприклад, для роботи потрібна дуже висока напруга. Якщо інженерам вдасться вирішити всі труднощі, то компактний термоядерний реактор змінить правила гри в багатьох областях. Такий пристрій навіть може стати основним джерелом енергії майбутнього.

Поки дослідний зразок працює при напрузі близько 100 кіловольтів, але розробники розраховують, що незабаром показники можна буде збільшити втричі.

Варто зауважити, що на даному етапі розробки ціна за кіловат енергії обходиться дуже недешево.

У міру зниження ціни відкривається все більше й більше ринків для чогось подібного. Думаю, ми почнемо з мільйона доларів за кіловат. Коли ми дійдемо до 100 000 доларів за кіловат, ймовірно, відкриється більше областей застосування: авіація, дрони. А потім, коли дійдемо до 10 000 або 3 000 доларів за кіловат, почнемо конкурувати з іншими формами Земної енергії, такими як паливні елементи, батареї та інше,

– каже Ленгтрі.

Нагадаємо, у травні Пентагон оголосив про укладення контрактів з компаніями, що працюють в області ядерних технологій, на створення "ядерних двигунів і енергетичних систем наступного покоління". Avalanche Energy увійшла в їх число.