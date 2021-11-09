Американська газета замінила журналіста штучним інтелектом: що з того вийшло

Видання Miami Herald після звільнення одного зі своїх журналістів вирішило провести експеримент і замість пошуку нової людини на вакантне місце віддало цілий розділ в газеті штучному інтелекту. Бот пише статті у сфері нерухомості.

Алгоритм називається Miami Herald Bot. У кожному його дописі є відповідна примітка про те, що повідомлення згенеровано "програмою штучного інтелекту, яка аналізує структуровану інформацію від відомих постачальників даних про нерухомість і застосовує її до шаблонів, створених журналістами у відділі новин".

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Miami Herald Bot

За свій перший робочий день бот опублікував чотири новини.

Перша вийшла під заголовком "Будинок у Північному Майамі-Біч, Флорида, продається за 2,4 мільйона доларів.

У тексті надається опис об'єкта, а також згадуються будинки, що продаються неподалік.

Загалом за останні два з половиною тижні Miami Herald Bot опублікував понад 50 новин.

Алгоритм дуже полюбляє слова "в комплекті" і "місткий", а також намагається в заголовку згадувати Флориду.

Іноді він дає збій і помиляється з районом або ж узагалі пише не зовсім осмислені повідомлення. Проте в цілому, як пише джерело, інформація правдива.

Це не перший подібний випадок. Деякі великі ЗМІ вже підключали до роботи штучний інтелект. Наприклад, такі "роборепортери" працювали в різний час у Forbes, Associated Press, Bloomberg і Guardian. Вони писали на різноманітні теми – від спорту до політики. А в Los Angeles Times розробили бота для сенсаційних новин. Це допомогло виданню свого часу першим опублікувати новину про землетрус магнітудою 5,1 бала, що стався в Лос-Анджелесі у 2014 році.