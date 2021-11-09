Алгоритм називається Miami Herald Bot. У кожному його дописі є відповідна примітка про те, що повідомлення згенеровано "програмою штучного інтелекту, яка аналізує структуровану інформацію від відомих постачальників даних про нерухомість і застосовує її до шаблонів, створених журналістами у відділі новин".

Цікаво Поліція Єгипту затримала робота-художницю: її запідозрили у шпигунстві

Miami Herald Bot

За свій перший робочий день бот опублікував чотири новини.

Перша вийшла під заголовком "Будинок у Північному Майамі-Біч, Флорида, продається за 2,4 мільйона доларів.

У тексті надається опис об'єкта, а також згадуються будинки, що продаються неподалік.

Загалом за останні два з половиною тижні Miami Herald Bot опублікував понад 50 новин.

Алгоритм дуже полюбляє слова "в комплекті" і "місткий", а також намагається в заголовку згадувати Флориду.

Іноді він дає збій і помиляється з районом або ж узагалі пише не зовсім осмислені повідомлення. Проте в цілому, як пише джерело, інформація правдива.

Це не перший подібний випадок. Деякі великі ЗМІ вже підключали до роботи штучний інтелект. Наприклад, такі "роборепортери" працювали в різний час у Forbes, Associated Press, Bloomberg і Guardian. Вони писали на різноманітні теми – від спорту до політики. А в Los Angeles Times розробили бота для сенсаційних новин. Це допомогло виданню свого часу першим опублікувати новину про землетрус магнітудою 5,1 бала, що стався в Лос-Анджелесі у 2014 році.

До речі, штучний інтелект здатен не лише писати новини. Нещодавно, наприклад, Google заснувала компанію, яка шукатиме нові ліки за допомогою ШІ. Технологія використовуватиме напрацювання DeepMind, дочірньої компанії Alphabet, яка відкрила світові революційну можливість передбачення структури білків.