Ввечері у суботу, 19 лютого, о 19:39 за київським часом з американського космодрому на острові Воллопс, що у штаті Вірджинія, було успішно здійснено запуск ракети-носія "Антарес", основну конструкцію першого ступеня ракети якої було розроблено українським КБ "Південне" спільно з українськими підприємствами.

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"Антарес" належить до ракет середнього класу і призначена для запуску корисних вантажів до 8000 кілограмів. Як повідомили у конструкторському бюро, це вже 17 місія американо-української ракети за час існування проєкту.

Що відомо про місію NG-17

Місія NG-17 поповнить запаси Міжнародної космічної станції. Космічний корабель Cygnus доставить на борт станції приблизно 3,7 тонни вантажу для станції астронавтів, що перебувають на борту.

Крім того, корпорація Northrop Grumman уперше виконає роботи з відновлення орбіти станції. Роботи будуть виконані за допомогою під'єднаного до МКС вантажного корабля Cygnus.

Запуск ракети "Антарес": дивіться відео

Цікавий факт! За традицією, кожна місія присвячена людині, яка зробила вагомий внесок у пілотовані космічні польоти. Цього разу космічний корабель Cygnus названо на честь Пірса Селлерса, колишнього астронавта NASA і відомого кліматолога.

Селлерс брав участь у трьох місіях, провівши у космосі більше 35 діб .

. Він здійснив шість виходів загальною тривалістю понад 41 годину , під час яких розбудовував Міжнародну космічну станцію.

, під час яких розбудовував Міжнародну космічну станцію. У 2016 році Пірса Селлерса за видатні заслуги було нагороджено вищою медаллю NASA.

Радію успішному запуску РН Антарес із космодрому Воллопс. Ракета вивела в космос корабель Cygnus, який поповнить запаси МКС і допоможе у відновленні її орбіти. РН "Антарес" створена Northrop Grumman за активної участі КБ Южний", Південмаш та інших українських компаній,

– повідомив президент України Володимир Зеленський ввечері 19 лютого.

Радію успішному запуску РН #Антарес із космодрому Воллопс. Ракета вивела в космос корабель Cygnus, який поповнить запаси #МКС і допоможе у відновленні її орбіти. РН "Антарес" створена @northropgrumman за активної участі @YuzhnoyeSDO, #Південмаш та інших українських компаній. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

Зазначимо, що з 2013 року ракета-носій "Антарес" стартувала 16 разів, 15 з них – успішно.