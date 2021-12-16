Американець зробив пристрій для обману роботодавця, який слідкував за його віддаленою роботою

Під час пандемії компанії стали стежити за працівниками на віддаленому режимі роботи. Клерк під псевдонімом Лоренцо придумав такий пристрій ще у 2017 році. Розповідаємо, як він працює.

У 2017 році Лоренцо знайшов тимчасову роботу, яка давала йому змогу працювати з дому. Однак все виявилось не так добре, як він сподівався: його роботодавець слідкував за кожним кроком через програму Microsoft Lync. Система показувала, як давно користувач був у мережі, міняла статус перебування на робочому місці та інше. Тому щоразу, коли Лоренцо відходив навіть на кілька хвилин, профіль у Lync сигналізував про це босу, і той дорікав йому за відсутність на робочому місці.

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Що вигадав Лоренцо

Якою б не була моя продуктивність, бос сварив мене. Це було дуже незручно: я був прив'язаний до робочого столу і навіть боявся піти в туалет,

– каже Лоренцо.

Інженер за освітою, винахідливий Лоренцо взявся за роботу. Він не сподівався на стороннє ПЗ, яке могли помітити, чи які-небудь зміни в налаштуваннях програми – вони не допомагали. Тому вирішив підійти до проблеми іншого боку.

Чоловік створив пристрій, який назвав "рухач мишки". Буквально машину для того, що вона постійно рухала мишкою, не даючи комп'ютеру переходити у режим очікування.

Перший прототип він побудував зі звичайних предметів: харчового контейнера, дерев'яної рами та двигуна, який переміщував мишу зі сторону в бік. І це спрацювало – начальник перестав постійно дзвонити йому.



Перший прототип пристою / Фото Лоренцо Медічі

Пізніше дружина переконала винахідника налагодити серійне виробництво пристрою для продажу. Так з'явився бізнес Liberty Mouse mover. А сам його творець взяв собі псевдонім Лоренцо Медічі.

Як пише Slate, рішення про виробництво було далекоглядним: у березні 2020 року після початку пандемії мільйони людей стали працювати з дому, і продажі техніки, здатної обхитрити програми моніторингу, виросли втричі.



Кінцевий вигляд готового продукту / Фото Лоренцо Медічі

Підприємець покращує свій продукт: наприклад, планує випустити версію з чипом, який зробить рухи курсора випадковими.

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А що ж компанії

За даними Наукового центру Європейської комісії, останнім часом компанії стали частіше завантажувати й встановлювати ПЗ для стеження за співробітниками на віддаленій роботі. Кількість пошукових запитів "як контролювати співробітників удома" збільшилася на 1705 відсотків у квітні та ще на 652 відсотки в травні. Організація опублікувала дослідження "Електронний моніторинг і спостереження на робочому місці" про контроль співробітників.

Світовий попит на програмне забезпечення для моніторингу діяльності на робочому місці збільшився на 108% у квітні та на 70% у травні 2021 року у порівнянні з 2019 роком.

Зазвичай роботодавці використовують програми для стеження за натисканнями клавіш, моніторять спілкування в робочий час у соцмережах і зміни на екрані або стежать через камери в комп'ютерах.

Кількість реєстрацій у сервісі Sneek, який кожні п'ять хвилин робить фото працівників за допомогою вебкамери, збільшилася в десять разів з початку пандемії — до понад 10 тисяч.

Найменш нав'язливим працівники порахували моніторинг на основі виконаних завдань:. Надмірний контроль позбавляє працівників автономності й призводить до "негативних психосоціальних наслідків" — стресу і вигорання, вказують дослідники.