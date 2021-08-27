Аферу розкрили ще у 2018 році, але тільки зараз справа дійшла до суду після тривалого слідства. Викрили Хао Куо Чі, коли він з домашнього комп'ютера зламав обліковий запис громадської діячки і злив її фотографії на порносайт. За повідомленнями слідства, зловмисник уже зізнався у скоєному.

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Прогалина в iCloud чи необачність жертв?

Хао Куо Чі не має навичок хакера. Він застосовував простіший метод – соціальну інженерію.

Соціальна інженерія – це наука, що вивчає людську поведінку та фактори, які на неї впливають. Фактично це знання про те, як вплинути на людину, які слова і дії підібрати, щоб добитися від неї бажаного. Наприклад, опираючись на знання соціології та психології, можна так залякати людину, що вона забуде про будь-які застороги та правила безпеки, і видасть потрібну інформацію.

У колекції чоловіка виявили понад 620 тисяч фото й відео.

Він прикидався працівником служби підтримки Apple, а його ціллю з самого початку були чужі оголені фото.

Жертви отримували електронні листи з адрес applebackupicloud і backupagenticloud, які переконували надати Apple ID та паролі.

Таким чином злочинець не обходив захист iCloud і про недосконалість систем безпеки мова не йде.

Хао Куо Чі просто вводив дані, які отримував від жінок – ФБР виявило на його електронних скриньках понад 500 тисяч листів від жертв обману з майже 5 тисячами логінів і паролів iCloud.

Наразі повністю підтвердженими є 306 випадків. Проте, судячи з кількості зібраного матеріалу, їх значно більше.

Більшість постраждалих – молоді жінки по всій території США.

Хао Куо Чі також активно рекламував себе в мережі: він пропонував за гроші послуги icloudripper4you – злам iCloud на замовлення.

Відомо, що винахідливий американець визнав себе винним за чотирма пунктами обвинувачення. За кожен злочин йому загрожує до п'яти років в'язниці.

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