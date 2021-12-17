Американець зібрав криптоферму на 7 тисяч відеокарт: виглядає шалено

Джексон Девідсон, який проживає у США, захопився майнингом криптовалют і зібрав, мабуть, найбільшу аматорську ферму для видобутку Ethereum. На своїй сторінці в Twitter він показав, як виглядає її частина.

В опублікованому відеоролику можна побачити лише частину його "колекції" відеокарт. У приміщенні дуже шумно і має бути спекотно, однак автор, судячи з усього, організував непогану систему охолодження: на стелі видно велику кількість вентиляційних отворів.

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Криптоферма

У своїй публікації Девідсон пише, що це лише ¼ з усіх пристроїв, якими він володіє. В приміщенні розташовані переважно моделі 3070. А у новій будівлі, яку він, судячи з усього, наразі організовує, будуть зібрані майнінг-прискорювачі Nvidia CMP 170HX. Це спеціальні відеокарти, призначені для видобутку криптовалют. Коштує така 4300 доларів і пропонує дуже високу потужність.

Майнер загалом придбав близько семи тисяч відеокарт.

В основному це GeForce GTX 3070.

Крім того, йому знадобилося й інше обладнання, як от вінчестери, блоки живлення, комп'ютер, оперативна пам'ять та інше.

Раніше він закуповував відеокарти поштучно в магазинах і інтернет-барахолках, але тепер домовився про постачання безпосередньо з виробниками. Скільки він витратив і скільки заробляє, не повідомляє, однак в мережі вже порахували, що закупівля обладнання обійшлася йому приблизно в 7 мільйонів доларів, витрати на електроенергію складають 3 тисячі доларів на місяць, а чистий щомісячний прибуток не менше 680 тисяч.

З урахуванням витрат на оренду приміщення, охолодження, освітлення, обслуговування і заміну вийшли з ладу відеокарт таке підприємство вийде в плюс приблизно через рік після запуску.