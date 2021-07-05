Американець раптово розбагатів на 50 мільярдів доларів: епічна помилка банку
Джерело:CNN
Через помилку в банку американський ріелтор на 4 дні став одним з найбагатших людей світу. Даррен Джеймс отримав на свій рахунок в Національному банку Chase переказ у 50 мільярдів доларів.
Спершу це привело його в захват, але потім новоявлений мільярдер зацікавився причиною надходження такої нечуваної суми. Виявилось, що це помилка.
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Що сталося з рахунком
Це була не помилка в одному або двох нулях. Було схоже, що хтось просто заснув, затиснувши клавішу на клавіатурі,
– сказав Даррен Джеймс.
Виявилось, що гроші з'явилися на рахунку в результаті технічного збою в банку. Як повідомили представники Chase, помилка зачепила "обмежену кількість облікових записів клієнтів". Фінансовій організації тепер належить з'ясувати причини події.
Через 4 дні банк відновив баланс клієнта до початкового стану.Зазвичай, якщо користувачі при таких помилках починають витрачати отримані кошти, їх можуть змусити повернути їх, а також звинуватити в злочині.
Але Даррен Джеймс повідомив, що навіть не думав витрачати ці гроші.