Спершу це привело його в захват, але потім новоявлений мільярдер зацікавився причиною надходження такої нечуваної суми. Виявилось, що це помилка.

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Що сталося з рахунком

Це була не помилка в одному або двох нулях. Було схоже, що хтось просто заснув, затиснувши клавішу на клавіатурі,

– сказав Даррен Джеймс.

Виявилось, що гроші з'явилися на рахунку в результаті технічного збою в банку. Як повідомили представники Chase, помилка зачепила "обмежену кількість облікових записів клієнтів". Фінансовій організації тепер належить з'ясувати причини події.

Через 4 дні банк відновив баланс клієнта до початкового стану.

Зазвичай, якщо користувачі при таких помилках починають витрачати отримані кошти, їх можуть змусити повернути їх, а також звинуватити в злочині.

Але Даррен Джеймс повідомив, що навіть не думав витрачати ці гроші.