Варто зауважити, що вихід з ринку поки частковий. Судячи з усього, вже наявні клієнти підписку на сервіс збережуть, оскільки вже заплатили компанії гроші. Однак з часом її термін закінчиться, а нову оформити не вдасться.

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Amazon покидає Росію

Яке ж значення має цей сервіс?

Amazon Web Services є аналогом Microsoft Azure.

Це послуга, яка надає клієнтам у розпорядження серверні потужності компанії.

Віртуальний комп'ютер, або цілий кластер комп'ютерів, які завжди доступні віддалено через інтернет.

Вони мають більшість атрибутів реального комп'ютера, включаючи апаратні пристрої (процесор, відеокарту, локальну та оперативну пам'ять, жорсткий диск або SSD-накопичувач), операційну систему на вибір, мережу, і попередньо встановлені прикладні програми, такі як вебсервер, база даних, CRM та інше.

Кожна система AWS також віртуалізує консольний ввід/вивід (клавіатура, дисплей і миша), що дозволяє користувачам AWS підключитися до своєї системи AWS за допомогою браузера.

Браузер у цьому випадку є фактично способом "трансляції" того, що відбувається на вашому віртуальному комп'ютері, який працює так само як і звичайний, з можливістю виконання тих же завдань, але віддалено і на значно потужнішому залізі.

Сервери компанії розкидані по всьому світу.

З ринку окупанта вже вийшло багато компаній, у тому числі й Microsoft з її сервісом Azure. Тому зовсім скоро Росія – ні на державному рівні, ні на приватному – не матиме необхідних потужностей для функціонування всіх її систем, сервісів та послуг. На місцевому ринку аналогом може виступити компанія Яндекс. Крім того, свої сервери має VK. Однак, імовірно, їхніх ресурсів не вистачить, щоб приєднати усі компанії, які раніше користувалися послугами американських чи європейських рішень. А залучити нові сервери буде неможливо через санкції.