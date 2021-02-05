Amazon встановила камери у фургонах доставки: водії стурбовані наслідками

Amazon почала тестування камер зі штучним інтелектом у транспортних засобах, на яких доставляються замовлення і вантажі. Компанія стверджує, що робить це задля безпеки водіїв, проте самі водії налаштовані не настільки оптимістично.

Камера Driveri за допомогою чотирьох об'єктивів захоплює дорогу, водія і весь салон автомобіля. Вона оснащена програмним забезпеченням, здатним виявляти 16 різних проблем безпеки, в тому числі перевищення швидкості, різке гальмування та неуважність водія.

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Чому незадоволені водії

Якщо водій порушить правила техніки безпеки, то система попередить його голосовим сигналом. У разі ігнорування рекомендацій, камера завантажить відео на спеціальний сервер і повідомить керівництво про поведінку співробітника. За словами одного з водіїв, камери також фіксують, коли водій позіхає.

Ми інвестуємо в безпеку у своїй діяльності, і нещодавно почали впроваджувати провідну в галузі технологію безпеки на основі камер у нашому парку доставки. Ця технологія надаватиме водіям попередження в режимі реального часу, щоб допомогти їм залишатися в безпеці, коли вони в дорозі,

– каже Дебора Басс, представниця Amazon.

Деякі водії висловили стурбованість тим, що камери зі штучним інтелектом створять їм додаткове навантаження, в той час як їх робота з доставки сотень посилок в день і так є дуже інтенсивною.

Водії також повідомили CNBC, що до них вже застосовуються дисциплінарні заходи, аж до звільнення, на основі записів з відеокамер.