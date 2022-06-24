Amazon вчить голосового помічника Alexa імітувати голоси інших людей, навіть померлих

Компанія Amazon взяла участь у конференції Re:Mars, де показала нову функцію, яку прямо зараз розробляє для свого голосового асистента Alexa. Вона дозволяє емулювати голос будь-якої людини, навіть якщо та вже померла.

Цією функцією, крім усього іншого, компанія хоче дати користувачам нову можливість "зберегти спогади" про померлих родичів, особливо з урахуванням того, як багато близьких люди втратили через пандемію Covid-19. Наприклад, під час презентації старший віцепрезидент Amazon і головний науковий співробітник команди Alexa Рохіт Прасад попросив прочитати "Чарівника країни Оз" голосом бабусі. Alexa підтвердила запит стандартним голосом, а потім переключилася на нове озвучування.

Цікаво 10 петабайтів інформації: як Amazon допоміг Україні захистити дані від російського втручання

Як це працює

Як пише TechCrunch, щоб зімітувати людський голос, системі потрібен аудіозапис мови тривалістю не більше однієї хвилини. Після аналізу колонка зможе наслідувати характеристики мовлення іншої людини, в тому числі й мертвої.

Хоча АІ не позбавить від болю втрати, але він допоможе зберегти спогади,

— заявив Рохіт Прасад.

Поки технологія знаходиться в розробці, про неї немає інших подробиць, але в Amazon вважають, що "компанія може досягти дуже вражаючого звуку". Невідомо й те, коли функція зможе стати загальнодоступною.

Детальніше про Alexa: