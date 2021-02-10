Компанія Amazon розробляє тонкий пристрій серії Echo, призначений для установки на стіну. Цей дисплей можна буде використовувати в якості центру управління розумним будинком.

Пристрій отримає сенсорний екран розміром 10 або 13 дюймів. За допомогою нього можна буде управляти розумними домашніми пристроями, слухати музику, дивитися відео, використовувати як платформу для відеочату.

Цікаво Вчені склали план "генерального прибирання" на земній орбіті

Відомі деталі

Джерело повідомляє про наявність вбудованої камери. Зрозуміло, що не обійдеться і без підтримки голосового асистента Amazon Alexa.

Настінне кріплення може дати власникам більше можливостей, де в будинку розмістити його, замість того, щоб шукати порожній простір на столі. Відзначається, що компанія і раніше експериментувала з настінними гаджетами. Настінний годинник Amazon Echo Wall Clock є одним з таких експериментів. Крім того, встановити на стіну можна й інші розумні пристрої від Amazon, використовуючи спеціальні механізми від сторонніх виробників. Однак новий пристрій за даними Bloomberg, буде набагато тоншим всіх попередніх рішень.

Ціна та коли чекати

Новинка від Amazon буде продаватися за ціною від 200 до 250 доларів, повідомляє видання. Реліз пристрою очікується або в кінці 2021, або на початку 2022 року. Водночас Bloomberg вказує, що ці плани не є остаточно затвердженими й компанія може взагалі скасувати випуск гаджета.

Видання The Verge попросило компанію Amazon про коментар. Однак представник останньої сказав, що компанія не коментує "чутки та спекуляції".