Amazon розпочала продаж автономного крихітного дрона з камерами, для патрулювання будинку

Літаюча камера відеоспостереження Ring Always Home Cam, анонсована на минулорічній презентації продуктів Amazon, стала доступна для попереднього замовлення. Починаючи з 28 вересня користувачі можуть подати заявку, щоб отримати запрошення для її покупки, і пристрій буде доставлено їм до кінця цього року.

Always Home Cam є дроном з камерою виробництва компанії Ring (дочірня компанія Amazon), який може здійснювати обліт приміщень в будинку за заданими маршрутами при спрацьовуванні датчика тривоги Ring Alarm або по командi з програми Ring.

До теми Amazon представила домашнього робота Astro для повсякденних завдань: на що він здатен

Чим цікава Always Home Cam та на що вона здатна

Камера Always Home Cam позбавляє від необхідності встановлювати в будинку кілька камер. Відеозапис ведеться лише в процесі польоту. Коли пристрій не використовується, він перебуває на зарядці в док-станції, а його об'єктив закритий.



Камера Ring Always Home Cam / Фото Amazon

За запитом дрон може прямувати до певних точок огляду, наприклад, до вхідних дверей або кухонної плити. Також він може підключатися до домашньої системі безпеки Ring Alarm і відправлятися у політ у відповідь на будь-яку подію, наприклад, при відкритті дверей або вікна, коли спрацьовує сигналізація.

Протягом року, що пройшов з моменту анонса продукту, Ring працювала над його удосконаленням.

Не буде перебільшенням сказати, що ми внесли в нього тисячу поліпшень,

– зазначив засновник Ring Джеймі Сімінофф у інтерв'ю перед анонсом.

За його словами, робочі прототипи, що були в компанії на момент анонсу, були придатні для використання у звичайних будинках, але не у всіх.

Як працює Always Home Cam: дивіться відео

Ціна Ring Always Home Cam

Ring запускає продажі своєї камери лише за запрошеннями у ролі своєрідної тестової програми після бета-тестування. Вартість Always Home Cam – 250 доларів. Станом на сьогодні передзамовлення на пристрій доступне лише для жителів США.