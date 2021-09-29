На що здатен робот Astro

Amazon стверджує, що Astro може робити безліч речей, які користувачі можуть очікувати від домашнього робота. Він складає план приміщення, щоб пересуватися кімнатами й виконувати команди власника. Пристрій здатний розпізнавати обличчя й доставляти предмети конкретній людині.

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Astro здатен і на інші повсякденні задачі:

відтворювати музику;

показувати інформацію про погоду;

відповідати на питання;

здійснювати відеодзвінки;

патрулювати територію.



Робот Astro вміє багато / Фото The Verge

Чого не вміє Astro

Яким би амбітним не був Astro, він як і раніше є першим кроком на шляху до створення ефективних домашніх роботів-помічників. У новинки немає "рук" або інших подібних маніпуляторів, він не може мити підлогу, підніматися сходами і виходити за межі будинку. Так що попросити його прибрати або сходити в магазин не вийде.

Характеристики робота від Amazon

Висота робота становить близько 61 см, а його вага досягає 9 кг. Колеса новинки мають діаметр 30,5 см, що дозволяє роботу долати міжкімнатні пороги і переміщатися килимовими покриттями, у той час як один ролик в задній частині робота дозволяє йому зберігати рівновагу.

Astro може рухатися зі швидкістю 1 м/с, а також повертатися на 360 градусів у будь-якому напрямку. Всередині пластикового корпусу розташовані п'ять різних двигунів:

по одному для кожного ведучого колеса;

один для підйому й опускання камери-перископа;

два для повороту й нахилу екрану.

Дисплей новинки має діагональ 10 дюймів. На лицевій панелі розташовується масив датчиків і 5-Мп камера для відеодзвінків. Велику частину часу користувач бачить два кола, які імітують очі. Ці "очі" дозволяють зрозуміти, що робить Astro і куди він планує відправитися.



"Очі" Astro допоможуть зрозуміти що він замислив / Фото The Verge

Astro використовує датчики для побудови карти будинку. Кожну кімнату можна позначити й відрегулювати її межі у додатку Astro для смартфона. Amazon заявляє, що вся обробка й зберігання цих карт відбувається локально на пристрої і нікуди не передається. Те ж саме стосується й обличчя користувачів.

Інші цікаві особливості Astro

Робот обладнаний 12-Мп камерою-перископом, здатною підніматися на висоту 106 см.

У задній частині розташована невелика багажна зона, що дозволяє роботу перевозити до 2 кг вантажу. Спочатку вона представлена ​​підставкою з двома підстаканниками, але цю підставку можна замінити кошиком.

Багажна зона обладнана портом USB-C, що дозволяє заряджати смартфони або підключати до робота додаткові аксесуари.

Як і робот-пилосос, Astro має зарядну док-станцію, до якої він може автоматично підключатися. Повна зарядка акумулятора займає близько 45 хвилин. Без підзарядки робот може безперервно пропрацювати до двох годин.

"Мозком" робота виступає чіп Qualcomm, а не фірмовий процесор Amazon AZ2, також представлений напередодні. Програмною основою робота є Fire OS і Linux. Варто відзначити, що Astro може виконувати всі функції, доступні на смарт-дисплеях Amazon.

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Ціна робота Astro від Amazon

Для того, щоб стимулювати продажі робота, Amazon оцінила його в 1000 доларів. Компанія заявляє, що у майбутньому, після виходу новинки на більш широкий ринок, її ціна буде підвищена до 1449,99 доларів.