22 червня Amazon направила запит до FCC, яка займається управлінням використанням радіочастот, на дозвіл для продажу пристрою, що використовує радар. За даними з заявки компанії, технологія дає змогу реєструвати рух у трьох вимірах, та керувати функціями електроніки за допомогою простих жестів і рухів.

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Навіщо Amazon такий пристрій

На думку Amazon, пристрій з такими можливостями допоможе в управлінні ґаджетами певним категоріям користувачів. Серед них особливо відзначають:

малорухливих людей;

людей, які не можуть виразно розмовляти;

та людей, які мають "тактильні" розлади.

Також така технологія надасть змогу забезпечувати моніторинг сну "з високою точністю".

Як стверджують у компанії, моніторинг сну за допомогою радара підвищить "обізнаність" людей і дозволить розпізнати потенційні проблеми зі сном. Хоча Amazon не надає повного опису пристрою у заявці, компанія повідомила, що модель не буде мобільною.

Безконтактні пристрої для моніторингу здоров'я набувають популярності

Не так давно FCC вже видала дозвіл на використання радарів Google для безконтактного контролю смартфонів Pixel. Amazon також чи не вперше інвестує у розробку пристроїв для моніторингу здоров'я та дистанційного керування.

Мовиться як про фітнес-браслети Halo, так і технології керування електронікою за допомогою жестів. Наприклад, це було однією з ключових функцій смартфона Fire, продажі якого провалилися. Щось схоже згадується і у патентах, пов'язаних зі смарт-колонками Amazon Echo.