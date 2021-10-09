Amazfit презентує нове покоління розумних годинників з оновленою ОС

Бренд компанії Zepp Health – Amazfit, готується представити свої нові смарт-годинник у рамках однієї з найпопулярніших серій цього бренду з великою кількістю важливих функцій для контролю здоров'я і фізичної форми. Пристрої отримають нову операційну систему, що характеризується зниженим енергоспоживанням та зручним інтерфейсом.

Якими будуть нові пристрої від Amazfit

Виробник обіцяє, що нові смарт-годинники отримають потужну й інтуїтивно зрозумілу операційну систему, створену спеціально для оптимізації роботи портативних пристроїв Amazfit.

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Чому нова ОС – це хороша новина

Річ у тім, що раніше у смарт-годинниках використовували адаптовану версію ОС для смартфонів. Зрозуміло, що вонавирізнялася високими показниками енергоспоживання. Нова проста й практична у використанні операційна система одразу зроблена для використання на розумних годинниках. Її перевагами стане легкість у взаємодії та низька енергозатратність.

Однією із ключових особливостей, яка дозволить суттєво зменшити енергоспоживання та збільшити автономність стане те, що усі виснажливі операції з перевірки даних про стан здоров'я користувача спростять. Це дасть змогу скоротити енергоспоживання на 65% у порівнянні з попередньою ОС.

Не обійдеться і без інноваційних технологічних рішень від Amazfit, тож окрім нового стильного дизайну і зручного інтерфейсу всі нові пристрої також отримають корисний функціонал.

Коли чекати презентацію нових розумних годинників Amazfit

Додаткова інформація про нові продукти Amazfit буде представлена вже у понеділок ​​11 жовтня 2021 року о 19:00 на спеціальному заході Amazfit Global Launch Event.



Презентація нових продуктів Amazfit вже зовсім скоро / Фото Amazfit Україна

Стежити за презентацією нових продуктів в режимі онлайн можна на офіційному YouTube каналі Amazfit.