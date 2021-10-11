Amazfit оновила лінійку смарт-годинників: нові GTR 3 Pro, GTR 3 і GTS 3 на власній ОС

Компанія Amazfit анонсувала три нові моделі смарт-годинників: GTR 3 Pro, GTR 3 і GTS 3. Всі вони отримали новий функціонал та можливості завдяки свіжій ОС створеній спеціально для таких пристроїв, як розумні годинники.

Нові моделі годинників від Amazfit дають змогу зручно відстежувати усі важливі для здоров'я дані, вести активний спосіб життя та бути продуктивнішим. Водночас пристрої отримали свіжий та витончений дизайн і нову операційну систему.

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Переваги нової Zepp OS

Пристрої працюють під управлінням Zepp OS, яка отримала чималий набір фітнес-функціональності та можливостей, що дають змогу користувачам стежити за показниками важливими для здоров’я.

Нова ОС створена спеціально для портативної електроніки Amazfit. Це не розроблений для смартфонів софт, який адаптували для годинників, а легка, плавна і проста у застосуванні ОС, яка забезпечує менше енергоспоживання у порівнянні з попередньою версією, тож користувачі, схоже, будуть менше бігати до зарядки, що зручно.

Zepp OS також сумісна з Android- та iOS-пристроями і може синхронізувати дані з популярними платформами Apple Health і Google Fit для відстеження активностей і стану здоров'я, а також фітнес-додатками:

Strava;

Relive;

Runkeeper;

та TrainingPeaks.



Нові годинники Amazfit отримали новий стиль та широкий функціонал / Фото Amazfit

Можливості нових смарт-годинників Amazfit

Персоналізація

Користувачі зможуть встановити понад 150 циферблатів і тем для режиму always-on display на будь-який смак та випадок. Крім того, тут реалізована можливість створення власних циферблатів та міні-додатків за допомогою спеціального набору засобів розробки app developer kit, який компанія зробить доступним для широкого загалу дещо згодом.

Показники здоров’я 4 в 1

Смарт-годинники дають змогу відстежувати відразу чотири показники здоров'я одним дотиком: датчик BioTrackerTM PPG 3.0 з шістьма фотодіодами одночасно виміряє пульс, насиченість крові киснем, рівень стресу та частоту дихальних рухів лише за 45 секунд.

Важливі показники здоров'я можна відстежувати у форматі 24/7. Навіть під час плавання у басейні годинник продовжить стежити за пульсом користувача. А ще годинник повідомить про аномально високий або низький пульс і стежитиме за тим, щоб він залишався на оптимальному рівні при виконанні вправ.

Відстежування під час тренувань

Індикатор PAI, розрахований на основі даних про фізичну активність за останні 7 днів, повністю відображає стан здоров'я і самопочуття користувача.

Інші важливі функції нових годинників Amazfit

Годинник може відслідковувати поверхневий, глибокий сон, а також фазу швидкого сну – як вночі, так і вдень, тривалістю від 20 хвилин, а також частоту дихання уві сні. Цю інформацію можна побачити прямо на годиннику.

Є функція відстеження циклу, яка реалізована зручно та просто. Достатньо один раз ввести дані і годинник спрогнозує початок та тривалість наступної менструації, а також вікно фертильності.

Користувач може зручно все налаштувати завдяки кастомізації та швидкому доступу. Найважливіші функції та показники можна перенести на на картки швидкого доступу, щоб можна було швидко звернутися до необхідних функцій протягом дня.

Годинники отримали швидкий та точний GPS.

Під час бігових тренувань можна активувати режим Virtual Pacer, який допоможе підтримувати заданий темп бігу, а потім та оптимізувати свій прогрес і відновлення за допомогою алгоритму PeakBeats.

У Zepp OS також реалізовано безліч функцій, що дозволяють стежити за здоров'ям і спортивними досягненнями, а в мобільному додатку Zepp користувач може знайти поради, як досягнути своїх фітнес-цілей.

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Смарт-годинники Amazfit GTR 3 Pro, GTR 3 і GTS 3

Amazfit GTR 3 Pro

GTR 3 Pro – преміальний пристрій у новій лінійці бренду Amazfit. Годинник отримав AMOLED-дисплей діагоналлю 1,45 дюйма з Ultra HD і щільністю пікселів 331 ppi. За заявою компанії, це один із найбільших круглих дисплеїв на ринку. Екран займає 70,6% фронтальної поверхні пристрою і має високу частоту оновлення, завдяки якій забезпечується плавність анімації і миттєвий відгук інтерфейсу.

Класичне коліщатко управління дає змогу швидко перемикатися між функціями і спортивними режимами годинника. Тут реалізований тактильний зворотній зв'язок.



Розумний годинник Amazfit GTR 3 Pro / Фото Amazfit

GTR 3 Pro відрізняється часом автономної роботи: в годинику встановлений акумулятор ємністю 450 мА·год, що забезпечує до 12 днів роботи без підзарядки.

Крім того, 2,3 Гб внутрішньої пам'яті дають змогу завантажити до 470 музичних композицій. Таким чином, музику можна слухати просто з годинника і не брати смартфон до рук. Також встановивши Bluetooth-з'єднання зі смартфоном, можна приймати дзвінки через годинник.

Amazfit GTR 3

Корпус годинника і елегантне коліщатко управління виготовлені з легкого і міцного авіаційного алюмінію. На фронтальній стороні встановлений закритий вигнутим склом "безрамковий" дисплей.

Годинник отримав стильний дизайн і зручні ремінці з антибактеріального силікону. Крім того, циферблат GTR 3 можна налаштувати так, щоб одразу бачити на ньому всю важливу інформацію.



Розумний годинник Amazfit GTR 3 / Фото Amazfit

Смарт-годинник Amazfit GTR 3 працює під управлінням Zepp OS та оснащений AMOLED-дисплеєм діагоналлю 1,39 дюйма з роздільною якістю HD, а також акумулятором ємністю 450 мА·год, що забезпечує до 21 дня автономності. Компанія обіцяє, що модель здатна пропрацювати три тижні від однієї зарядки і навіть більше, якщо користуватися режимом економії заряду.

Amazfit GTS 3

GTS 3 – один із найбільш тонких і легких годинників на ринку, принаймні про це стверджує виробник. Пристрій оснащений AMOLED-дисплеєм діагоналлю 1,75 дюйма c роздільною здатністю Ultra HD і щільністю пікселів 341 ppi, який займає 72,4% фронтальної поверхні. Смарт-годинник має такі ж функції, як і GTR 3.



Розумний годинник Amazfit GTS 3 / Фото Amazfit

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Ціни та початок продажів

Смарт-годинники Amazfit серій GTR 3 і GTS 3 надійшли у продаж у всьому світі починаючи з 11 жовтня 2021 року.

У Європі ціни стартують від 150 євро за Amazfit GTR 3 і GTS 3 і 200 євро за Amazfit GTR 3 Pro. Всі три моделі будуть доступні в британських, німецьких, французьких, італійських та іспанських магазинах Amazfit.

У США цінник Amazfit GTR 3 і GTS 3 буде починатися з рівня 180 доларів, а для Amazfit GTR 3 Pro – з 230 доларів. Моделі GTR 3 Pro і GTR 3 з'являться на американському магазині Amazfit 11 жовтня, а GTS 3 надійде у продаж трохи пізніше.

В Україні пристрої будуть доступні орієнтовно з листопада, тож і ціни стануть відомими ближче до старту продажів.