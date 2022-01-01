Як пише джерело, температура сягала 19,4 градуса за Цельсієм. Це новий температурний рекорд.

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Що відбувається

Крім того, замість снігопадів йдуть проливні дощі.

Протягом декількох днів температура в різних районах Аляски не падала нижче десяти градусів вище нуля.

Різдво 25 грудня стало найтеплішим за всю історію погодних спостережень у штаті.

Вчені побоюються, що Аляску затопить дощами через потепління клімату.



Діти перетинають затоплену доріжку в селі Ньюток на Алясці, яке тоне через потепління / Фото Katie Orlinsky/AP

Місцеві жителі вже відчули наслідки грудневого потепління. Район Фербенкс постраждав від найсильнішого з 1937 року зимового шторму. У грудні випало дуже багато снігу, потім були сильні зливи та крижані дощі. Через обмерзання проводів відбулися масові відключення електроенергії, головні дороги тимчасово закривалися.

Як пише джерело, у внутрішніх районах Аляски в цей період року рідко випадає багато опадів, оскільки холодне повітря не може добре утримувати вологу. Синоптики відзначили, що тепла і волога погода в середині зими на Алясці за останні два десятиліття фіксується частіше, ніж у попередні роки. Це пов'язано з глобальним потеплінням.

Втім, на Алясці найближчим часом очікуються справжні зимові холоди – після Нового року температура в деяких районах штату опуститься до мінус 28 градусів.

Нагадаємо, цьогоріч перший в історії спостережень дощ зафіксували в Гренландії. 14 серпня 2021 року опади спостерігали протягом кількох годин. За підрахунками, випало 7 мільярдів тонн відносно теплої води. Це матиме довготривалі наслідки для регіону і планети.