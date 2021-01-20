Стартап Altwork представив на виставці CES 2021 регульований каркасний комп'ютерний стіл Signature Altwork Station. Основна мета розробників – позбавити користувачів від дискомфорту нескінченного сидіння або стояння і навантаження на хребет, що допоможе їм зосередитися на роботі.

Ідея проста: якщо раніше робочі простори створювалися навколо комп'ютерів, то тепер вони повинні конструюватися, виходячи з потреб працівників. Тому Signature Altwork Station повністю адаптований до потреб користувача. Деталі про розробку розкрили на офіційному сайті компанії.

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Чим особливе нове робоче місце

Працівник може за бажанням змінювати положення тіла – від звичайного сидячого до напівлежачого і навіть горизонтального, що стало можливим завдяки шести рухомим сегментам, які регулюються за допомогою вбудованих електроприводів.

Незалежно від положення користувача миша, клавіатура та інші периферійні пристрої не впадуть на підлогу, оскільки їх утримує магнітний стіл. А для власників ноутбуків і планшетів передбачена поворотна панель.

Робоче місце може змінювати положення, щоб полегшити навантаження на користувача / Фото Altwork

Довжина Signature Altwork Station регулюється від 140 до 173 сантиметрів, ширина становить 86,3 сантиметра, Вага 95 кілограмів. Все робоче місце займає площу 1,7 квадратних метра та може вільно переміщатися по офісу за допомогою п'яти роликів. Воно розраховане на людей вагою до 115 кілограмів і зростом від 155 до 195 сантиметрів.

Ціна

За інноваційне робоче місце компанія попросить 7650 доларів.