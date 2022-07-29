Штучний інтелект DeepMind визначив структуру майже кожного білка, відомого науці: що це означає

Новини про здобутки AlphaFold від компанії DeepMind здійняли сенсацію в науковому світі. У 2020 році ШІ допоміг вченим розв'язати наукову проблему згортання білка, спрогнозувавши його структуру з точністю до атома.

Тепер DeepMind, яка вже давно належить Google, випускає розширену базу даних з прогнозами структури майже всіх відомих науці білків. Вона буде доступна у вільному доступі для всіх охочих, безплатно.

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Чому це добре

Інформація, яку пропонує AlphaFold, може допомогти вченим зрозуміти, як працюють білки, як вони реагуватимуть на ті чи інші дії, спрогнозувати ефективність ліків при їх розробці, дозволяючи вченим не випробовувати кожен варіант дій окремо по черзі.

Компанія вперше почала публічно публікувати прогнози AlphaFold минулого літа у співпраці з Європейською лабораторією молекулярної біології (EMBL). Цей початковий набір включав 98 відсотків усіх людських білків.

Тепер же база даних розширюється до більш ніж 200 мільйонів структур, "що охоплюють майже кожен організм на Землі, чий геном був секвенований".

Ви можете думати про це як про те, що охоплює весь білковий Всесвіт. Ми зараз на початку нової ери в цифровій біології,

– каже Деміс Хасабіс, генеральний директор DeepMind.

Білкові структури AlphaFold вже широко використовуються дослідницькими групами по всьому світу. Вони, наприклад, згадуються в дослідженнях, присвячених кандидатам на вакцину проти малярії та здоров'ю медоносних бджіл. AlphaFold називають найважливішим внеском ШІ у розвиток наукових знань.

Легкий доступ до білкових структур дає вченим стимул і фору в дослідженнях по всій сфері науки. Вони зможуть розуміти, як працюють складні процеси в організмі або які молекули можна використовувати для боротьби із забрудненням навколишнього середовища. Вчені кажуть, що ця технологія дозволить з кожним днем розгадувати все більше біологічних загадок.