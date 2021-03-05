У материнській компанії Google працюють над секретним пристроєм, який поліпшує слух. Технологія дозволяє виділяти з натовпу голоси окремих людей. Проєкт називають "абсолютно секретним". Всередині команди підрозділу X, який розробляє пристрій, технологію прозвали "Росомахою" на честь героя коміксів.

Видання Business Insider посилається на чотирьох колишніх працівників, близьких до проєкту. Над ним почали працювати ще у 2018 році. З того часу компанія створила кілька прототипів і отримала схвалення співзасновника Google Сергія Бріна.

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Що розповіли про технологію

Представник підрозділу X підтвердив існування проєкту "що вивчає майбутнє слуху", але зазначив, що він перебуває на ранніх стадіях. Очолює його Джейсон Руголь – колишній директор агентства ARPA-E, створеного для вивчення нових технологій департаментом енергетики США.

Пристрій виконаних у формі навушника з особливими датчиками. За твердженнями джерела, технологія може знайти безліч застосувань, але одне з них – виділення мови конкретної людини під час розмови групи людей. Більша частина роботи була спрямована на те, щоб "перевершити фізику" завдяки особливому розташуванню мікрофонів. Спочатку розробка була масивною накладкою на вухо, але поступово зменшилась у розмірах.

Як вважають джерела, "Росомаха" може стати не лише окремим пристроєм або додатком, а й успішним бізнесом. При цьому вони не пояснили, які ще можуть бути застосування у пристрою.

Business Insider відзначає, що над схожою технологією працюють кілька інших компаній, включаючи Bragi та Doppler. Однак ближче всіх до реалізації підібралася Whisper: компанія реалізувала "движок поділу звуку", який оптимізує шум від навколишнього середовища навколо користувача.