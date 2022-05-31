Alpha5: компанія DeLorean представила сучасну версію оригінального автомобіля

Легендарна компанія DeLorean практично через 40 років повернула на ринок авто з незвичними дверима. Цього разу спорткар повертається у вигляді електромобіля.

Дизайн машини сильно відрізняється від DMC-12 – єдиного автомобіля DeLorean, який відомий багатьом за трилогією "Назад у майбутнє". Але найголовніший атрибут – двері у вигляді крил чайки компанія зберегла.

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Габарити авто становлять 4995/2044/1370. Автомобілю потрібно всього 3,4 секунди для розгону до 96 км/год, а максимальна швидкість досягає значення 241 км/год. Акумуляторна батарея ємністю понад 100 кВт/год. забезпечить до 483 км ходу на одному заряді за циклом EPA.

У салоні Alpha5 є чотири місця, сенсорний екран для керування функціями автомобілем та цифрова панель приладів.

Фотогалерея нового DeLorean

Раніше свою участь у проєкті підтвердила італійська компанія Italdesign, заснована дизайнером, який працював над оригінальним DeLorean, Джорджетто Джуджаро.

Перезапуск культового бренду

Бренд DeLorean Motor Company був перезапущений трохи більше, як 10 років тому в Техасі, США, як підприємство з відновлення та обслуговування оригінальних машин, випущених у 1981-1982 роках.

Механік Стівен Вінн придбав як торгову марку, так і запас оригінальних заводських деталей, а потім налагодив виробництво їх копій. У 2016 році він оголосив, що почне виробництво абсолютно нових версій DeLorean відповідно до положень нового американського закону, який дозволяє автовиробникам випускати обмежену кількість реплік історичних авто без необхідності дотримання всіх сучасних вимог.

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До речі, раніше стало відомо, що компанія Xiaomi планує представити свій автомобіль вже у 2022 році. Досі про електромобіль від Xiaomi майже не з'являлось ніякої інформації. Крім приблизних термінів початку виробництва та розмитих обіцянок компанії, до нас доходили лише чутки про ймовірні обсяги випуску.

Зараз Xiaomi продовжує активний набір персоналу. Наприклад, цього року частина співробітників, що працюють над MIUI, буде переведена в автомобільний підрозділ. Компанія вже будує великий завод в передмісті Пекіна.