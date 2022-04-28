Російський підрозділ AliExpress повідомив, що на цей час спостерігаються деякі складнощі з обробкою платежів через карти підсанкційних російських банків.

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Однак складнощі виникли і в українських користувачів платформи. Хоча компанія раніше нічого не повідомляла про вихід з українського ринку, вона почала скасовувати замовлення оформлені в Україні.



AliExpress скасовує замовлення українських користувачів / Скриншот 24 каналу

Українські користувачі масово скаржаться у соцмережах на скасовані замовлення, після повної сплати за товар. Чи повернуть їм гроші наразі невідомо. Правила сервісу передбачають повернення грошей за скасовані замовлення в період від 3 до 20 днів.

Водночас AliExpress поки що не робив жодних офіційних заяв. Gagadget повідомляє, що сервіс, як і раніше, працює в Україні. Товар можна додати у кошик, але при спробі оплати замовлення сайт видає помилку з наступним поясненням:

"У зв'язку з логістичними проблемами сервіс поки що недоступний у вашому регіоні".

Крім того, значна частина замовлень оформлених до війни українськими користувачами досі не відправлена та не скасована і що з ними буде далі – невідомо.