Штучний інтелект YouTube заблокував канал шахового відеоблогера Антоніо Радіча. Техпідтримка відмовилася пояснити причини блокування, а канал був відновлений через 24 години. Ймовірно, кажуть спеціалісти, алгоритми прийняли обговорення партії за расистські образи.

Один з найпопулярніших шахових каналів на YouTube, який веде хорватський шахіст-любитель Антоніо Радіч, був заблокований після публікації відео з гросмейстером Хікару Накамурою.

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Розслідування

За справу взялися комп'ютерники з Університету Карнегі-Меллон. Вони провели тести на двох класифікаторах мови, які використовують AI для виявлення "мови ворожнечі".

Аналіз 680 000 коментарів на YouTube-каналах про шахи показав, що 82 відсотки коментарів, позначених штучним інтелектом як "шкідливі", не були расистськими, проте згадували терміни "чорні", "білі", "атака" і "загроза".

Ми не знаємо, які інструменти використовує YouTube, але, якщо вони покладаються на штучний інтелект для виявлення расистських висловлювань, такі речі будуть продовжувати траплятися,

– сказав один з дослідників, Ашікур ХудаБухш з Інституту мовних технологій.

YouTube не розкриває своїх алгоритмів, але нагадав, що відновлює контент, якщо той був видалений помилково. Для цього власнику каналу необхідно звернутися в техпідтримку.