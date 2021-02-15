Альфа-Банк Україна почав відкривати платіжні картки повністю віддалено через застосунок Дія. Новий функціонал став доступний після лютневого оновлення цифрового банку Sense SuperApp. Відтепер віддалене відкриття рахунку займає лише 5 хвилин.

Аби стати клієнтом Альфа-Банку Україна потрібно лише:

встановити на смартфон цифровий банк Sense SuperApp,

вибрати пакет послуг з дебетовою карткою,

пройти ідентифікацію через застосунок Дія.

Після цього цифрову картку можна відразу активувати у Sense SuperApp і використовувати без обмежень. Для ідентифікації у Sense з Дія підтягуються дані ID-картки або закордонного паспорта.

Ідентифікація через Дію стала ще одним варіантом, як можна підтвердити свою особистість та відкрити картку в Альфа-Банку повністю віддалено, без візиту до відділення. У листопаді 2020 року банк першим в Україні запустив повноцінну віддалену ідентифікацію через відеочат в цифровому банку Sense SuperApp.

Разом з лютневим оновленням Sense Альфа-Банк Україна підключився до сервісу перевірки квитанцій check.gov.ua. З його допомогою можна перевіряти квитанції і підтверджувати оплату штрафів, державних та інших послуг, а не витрачати час на отримання паперових квитанцій з мокрою печаткою.

Також у Sense SuperApp з'явилася можливість придбати страховку для подорожей з покриттям витрат на лікування Covid-19 та оформити кредит готівкою повністю онлайн.