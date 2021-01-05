Компанія TCL провела презентацію та представила нові смартфони-бюджетники. Вони отримали назву Alcatel 5X і Alcatel 1V Plus. Анонс відбувся в Аргентині, тож спочатку новинки надійдуть у продаж на цьому ринку.

Щодо ціни, а також старту продажів нових смартфонів, то про це інформації поки немає, пише Gizmochina.

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Alcatel 5X

Цей смартфон оснащений 6,52-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю HD +. він працює на базі 8-ядерного процесора з тактовою частотою 2.0 ГГц. Новинка отримала 4 ГБ оперативної та 128 ГБ флеш-пам'яті.

Основна камера має 4 модулі:

48 Мп,

5 Мп,

2 Мп,

2 Мп.

Роздільна здатність фронтальної камери – 13 Мп. Смартфон працює на базі Android 10.

Смартфон Alcatel 1V Plus / Фото gizmochina.com

Alcatel 1V Plus

Новинка отримала 6,22-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю HD +. “Серцем” смартфона став MediaTek MT6762D, що працює у парі 2 ГБ оперативної та 32 ГБ флеш-пам'яті.

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Основна камера має два модулі: на 13 Мп та 5 Мп. Роздільна здатність камери для селфі – 5 Мп. Ємність акумулятора становить 4000 мАг.