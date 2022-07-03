У це важко повірити: вчені створили систему складання об'єктів на основі акустичної левітації
Джерело:EurekAlert
Група вчених з Університету Наварри винайшла левітуючий пристрій для безконтактного створення комплексних об'єктів. Працює він у поєднанні з роботизованим маніпулятором та рідким диспенсером. Для збірки у такому середовищі не потрібно контактувати з компонентами – звучить та виглядає це фантастично.
Як працює система акустичної левітації
Система LeviPrint використовує акустичну маніпуляцію для збирання об'єктів без фізичного контакту: акустичне поле вловлює невеликі частинки, краплі клею і подовгасті предмети. Вона може підіймати їх у повітря та змінювати положення об'єкта у просторі.
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Як це можна застосувати
Оскільки пристрій дає змогу маніпулювати дуже дрібними об'єктами й деталями, а також рідинами та порошками – це дозволяє уникнути взаємного забруднення матеріалів. Таким чином можна також застосовувати 3D-друк для нанесення елементів зверху вже існуючих, або створення структур всередині закритих контейнерів.
Саме застосування акустичної левітації не є чимось новим та проривним, однак досі нікому не вдавалося утримувати та маніпулювати подовгастими предметами. Розробка вчених з Іспанії відкриває шлях до швидкого та безконтактного виробництва міцних, легких та складних структур із витягнутими сегментами.
Акустична левітація дозволяє маніпулювати об'єктами без фактичного контакту / Скриншот
Пристрій дозволяє з'єднувати компоненти краплею клею. Для цього кульку клею, що левітує, треба розмістити у точці з'єднання і направити на неї промінь ультрафіолетового світла.
Ультразвукове поле може проходити крізь тканини, сітки та інші матеріали. Для демонстрації можливостей технології розробники побудували кораблик усередині пляшки, керуючи плаваючими у повітрі частинками ззовні.
Як працює технологія: дивіться відео
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Надалі винахідники збираються додати можливість працювати з об'єктами, що левітують, у водному середовищі. Тоді можна буде створювати комплексні структури в клітинних культурах і, можливо, всередині живих істот.