Сьогодні з'являється все більше крихітних електронних пристроїв, що виконують складні завдання: компактні безпілотники, біосенсори, електронна шкіра для роботів. У складних пристроїв, які мають бути невагомими, загальна проблема – звичайні акумулятори для них надто важкі.

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Цю проблему можна вирішити за допомогою компактних сонячних панелей. Виробництво таких панелей – технологічно складне завдання, але колектив з університету KAUST у Саудівській Аравії розробив нову формулу чорнила, завдяки якому мікроскопічні сонячні акумулятори можна друкувати на спеціальному принтері.

Нові сонячні панелі вирішують проблему з акумулятором

Зазвичай сонячні панелі – це великі та важкі конструкції. Їх використовують у географічних зонах з високим освітленням, щоб накопичувати сонячну енергію. Але що, якщо отримувати енергію від Сонця можна буде не лише на величезних полях, а й на будь-яких поверхнях, наприклад, на склі розумних окулярів?



Мініатюрні та гнучкі сонячні панелі / Фото homo-science

Сонячні елементи тепер можна зробити настільки тонкими, легкими та гнучкими, що вони можуть спокійно лежати навіть на поверхні мильної бульбашки. Це стало можливим завдяки новому матеріалу полімеру полістиролсульфонату (PEDOT: PSS), який має важливу перевагу – він гнучкий.

Ультратонкі світлові панелі виготовляли й раніше, але як електрод там застосовувався оксид індію-олова – теж прозорий, але дуже крихкий матеріал. 3D-друк гнучким полімером відкриває багато нових можливостей для застосування невеликих сонячних панелей.

Нові "невагомі" сонячні панелі схожі за структурою на сендвіч, вони складаються з декількох шарів. Щоб отримати електричний струм, потрібен фотоактивний шар, який під впливом сонячного світла віддає електрони, та катодний електрод, який приймає електрони. Команда з університету KAUST придумала власну формулу чорнила для друку кожного шару сендвіча.



Структура "невагомих" сонячних панелей / Фото homo-science

Як електрод використовувався гнучкий полімер (PEDOT: PSS), а як фотоактивний шар – органічний матеріал (P3HT:O-IDTBR). Для покращення екстракції електронів автори додали шар оксиду цинку (ZnO). Весь цей бутерброд запакували у шар парилену – гнучкого, водонепроникного та біосумісного захисного покриття.

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Де можна застосувати такі сонячні панелі

Такі сонячні панелі можна друкувати на склі або ультратонких, гнучких підкладках. Вони витримали випробування на водостійкість, провівши по шість годин у звичайній та в солоній морській воді. Насамперед тонкі сонячні панелі стануть у пригоді як джерела енергії для мініатюрних медичних пристроїв та датчиків, закріплених прямо на шкірі або навіть внутрішніх органах людини.