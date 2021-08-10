Актуальний Android 11 встановили на десятирічний смартфон Samsung: він працює

Зазвичай смартфони з великими проблемами переносять версії Android, старші за нього самого вже на кілька поколінь. Тому підтримка зазвичай відбувається протягом двох-трьох років. Samsung Galaxy S2 представили ще у 2011 році. Але він, хоч і не без проблем, здатен працювати з актуальною версією Android 11.

Основною системною вимогою Android 11 є 2 гігабайти оперативної пам'яті. Ще до виходу цієї версії операційної системи компанія Google оголосила, що якщо смартфон матиме менше ОЗУ, певні функції можуть працювати нестабільно, а в роботі пристрою будуть спостерігатися зависання. Samsung Galaxy S2 оснащено одним гігабайтом оперативної пам'яті.

Цікаво Грайте з комфортом: ґеймерські аксесуари для тих, хто прагне перемоги

Як він працює

В складі смартфона працює процесор Exynos 4210. Виготовлявся він за 45 нанометровим техпроцесом. За сучасними мірками він не просто старий – він древній. Тому з сучасною версією Android працювати йому вельми проблематично.

Зрозуміло, що встановлена ОС не є офіційною версією. Автор ролика на YouTube-каналі Android Central використав збірку LineageOS 18 з усіма сучасними функціями і можливостями Android 11. Як заявлено у ролику, сам процес установки не дуже складний.

Android 11 на старому Samsung Galaxy S2: відео

Як видно на відео, смартфону з одним гігабайтом оперативної пам'яті справлятися з новим програмним забезпеченням досить непросто. Спостерігаються затримки в анімаціях, відгук на натискання подекуди може становити понад секунду. Ще більше смартфон почав гальмувати після установки додатків.

Проте, хоч і не без проблем, ОС все ж працює. Функціонує камера, браузер, додатки та різноманітні функції.