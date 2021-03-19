У 2020 році кіберзлочинці "заробили" понад 4 мільярди: активність зросла на 69 відсотків

Джерело:Dark Reading
Кіберзлочинність набирає обертів. З'явився звіт про активність хакерів у 2020 році. Найбільші прибутки їм принесло шахрайство з діловою електронною поштою.
Федеральне бюро розслідувань США розповіло, що його центр з розгляду скарг на злочини в інтернеті (IC3) за весь 2020 рік прийняв від американської громадськості 791 790 заяв, пов'язаних з різного роду кіберзлочинами. Це на 69 відсотків більше, ніж у 2019 році. При цьому загальні збитки від кіберзлочинності склали 4,1 мільярда доларів.
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Як правило, скомпрометовані поштові скриньки хакери використовують для розсилки підроблених листів. Жертва атаки отримує лист нібито від знайомої людини чи організації, але насправді його надсилає хакер. В таких листах, наприклад, можуть бути посилання, що ведуть на підставні сайти, які просять ввести різного роду особисті дані – логіни, паролі чи іншу конфіденційну інформацію. Підроблений сайт негайно передає введені дані зловмисникам.
Метою такого шахрайства часто може бути й отримання грошової вигоди шляхом виставлення підроблених рахунків на оплату чого-небудь із зазначенням підставних рахунків.