Кіберзлочинність набирає обертів. З'явився звіт про активність хакерів у 2020 році. Найбільші прибутки їм принесло шахрайство з діловою електронною поштою.

Федеральне бюро розслідувань США розповіло, що його центр з розгляду скарг на злочини в інтернеті (IC3) за весь 2020 рік прийняв від американської громадськості 791 790 заяв, пов'язаних з різного роду кіберзлочинами. Це на 69 відсотків більше, ніж у 2019 році. При цьому загальні збитки від кіберзлочинності склали 4,1 мільярда доларів.

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Сумна статистика

Протягом кількох останніх років одним з основних напрямків діяльності кіберзлочинців є компрометація електронних поштових скриньок приватних клієнтів і організацій. Представники бізнесу подали в IC3 19 369 скарг, пов'язаних з проблемами компрометації поштових скриньок. Збитки від цієї діяльності зловмисників склали 1,8 мільярда доларів.

Значно зросла кількість зафіксованих випадків фішингу. У 2020 році відомство отримало 241 342 скарги щодо інцидентів, пов'язаних з фішингом, тоді як у 2019 році було тільки 114 702 звернення такого типу.

Також побільшало скарг на програми-вимагачі – 2 474.

Як правило, скомпрометовані поштові скриньки хакери використовують для розсилки підроблених листів. Жертва атаки отримує лист нібито від знайомої людини чи організації, але насправді його надсилає хакер. В таких листах, наприклад, можуть бути посилання, що ведуть на підставні сайти, які просять ввести різного роду особисті дані – логіни, паролі чи іншу конфіденційну інформацію. Підроблений сайт негайно передає введені дані зловмисникам.

Метою такого шахрайства часто може бути й отримання грошової вигоди шляхом виставлення підроблених рахунків на оплату чого-небудь із зазначенням підставних рахунків.