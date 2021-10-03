Активісти програли: телескоп імені Джеймса Вебба не будуть перейменовувати

Запуск телескопа імені Джеймса Вебба неодноразово переносили. Сам телескоп піддавався змінам та частково перепроєктовувався. І коли здавалося, що усі труднощі були позаду й апарат запустять, з'явилися нові проблеми – ЛГБТ-активісти почали вимагати зміни назви космічної обсерваторії.

В опублікованому активістами документі мовиться про те, що колишній адміністратор NASA Джеймс Вебб був гомофобом та сприяв чисткам всередині організації. Петицію підтримала понад тисяча людей. NASA у відповідь на це почала власне розслідування, щоб довести або спростувати слова активістів. Тепер у NASA повідомили, що ніяких доказів "злочинів" Джеймса Вебба вони не знайшли, тому телескоп перейменовувати не будуть. Космічна обсерваторія має бути запущена в космос 18 грудня 2021 року.

ЛГБТ-активісти запропонували назвати телескоп на честь Гаррієт Табмен (1822 – 1913 роки), яка не мала відношення до космічної галузі. Жінка займалася боротьбою з рабством. У період Громадянської війни в Америці Гаррієт самовіддано здійснювала розвідувальні та бойові місії в тил ворога, звільняла людей з рабства.

Що було раніше Телескоп імені Джеймса Вебба хочуть перейменувати на вимогу ЛГБТ-активістів

Обсерваторія буде розташована на гало-орбіті: дивитись відео

Телескоп нового покоління

"Джеймс Вебб" має замінити "Габбл". Новітня космічна обсерваторія значно переважатиме свого попередника як технологічно, так і в тому, що орбіта "Вебба" буде розташована далеко від Землі.

"Джеймс Вебб" займе позицію на гало-орбіті та буде обертатися навколо точки Лагранжа L2 системи Земля – Сонце.

Дивіться на сайті NASA опублікувало постер з космічним телескопом, який ніяк не досягне космосу

Критика рішення NASA активістами

NASA не знайшли доказів того, що Джеймс Вебб, наприклад, був причасний до звільнення працівника агентства Кліффорда Нортона у 1963 році за "підозру у гомосексуалізмі".

У цей час ми не знайшли ніяких доказів, які виправдовують зміну назви космічного телескопа імені Джеймса Вебба,

– заявив глава NASA Білл Нельсон.

Проте активісти, звісно, не погоджуються з таким рішенням. Наприклад, космолог та квір Чанда Прескод-Вайнштейн впевнена, що інформація про Джеймса Вебба як мінімум "складна". Та водночас жінка наголошує, що "не бачила доказів того, що Вебб знав про цей інцидент", маючи на увазі звільнення Нортона.

Чанда говорить, що може бути лише два варіанти того, що сталося:

Або Вебб був не компетентним та не знав, що його начальник служби безпеки веде допит працівників (так сталося із Кліффордом Нортоном).

Або ж Вебб усе знав й, відповідно, брав у цьому участь.

В будь-якому випадку, історія проблем телескопа на цьому точно не закінчується. 24 Канал буде пильно стежити за ситуацією навколо космічної обсерваторії імені Джеймса Вебба.