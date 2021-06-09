Для того щоб зазирнути у перші миті існування Всесвіту, три фізики-теоретики зі США – Хітоші Мураяма, Джеф Дрор і Ніколас Рід – звернулися до гіпотетичних частинок аксіонів, які могли виникнути у першу секунду існування всього.

До теми Яким був Всесвіт у перші мікросекунди після Великого вибуху

У своїй статті, опублікованій в журналі Physical Review D, вони описали можливість виявлення аксіонового аналога реліктового випромінювання, так званого "космічного аксіонного фону" (CaB).

Чому вчені звернулися до гіпотетичного аксіону

Існує безліч причин припускати, що аксіони дійсно могли існувати у нашом Всесвіті.

Аксіон – це універсальне передбачення теорії струн, однією з головних кандидатів на теорію квантової гравітації. Існування аксіонів може допомогти розгадати таємницю сильної СР-проблеми. До того ж аксіони можуть виявитися частинками темної матерії.

Автори статті відзначають, що фізики-експериментатори, які застосовують все більш чутливі інструменти для пошуку темної матерії, можуть натрапити на нові сліди аксіонів у формі CaB. Але оскільки СaВ має ті ж властивості, що й аксіон темної матерії, є ризик, що сигнал буде проігнорований як шум.

Ми пропонуємо змінити метод сучасного аналізу експериментальних даних, щоб отримати можливість знайти залишки аксіонів з раннього Всесвіту. Тоді ми зможемо дізнатися про походження темної матерії, фазовий перехід або розширення ранньому Всесвіті,

– пояснив Мураяма.

Якщо за допомогою одного з цих інструментів вийде знайти СaВ, відкриття буде подвійним. Воно не тільки підтвердить існування аксіонів, але і дасть вченим нову частинку з раннього Всесвіту. Дослідивши походження СaВ, вчені зможуть дізнатися про раніше недоступні аспекти еволюції Всесвіту.