Як зазначає відомство, рівень радіації в таких предметах невеликий, проте небезпечний при тривалому контакті. Щоденне носіння цих виробів протягом року неминуче піддає людину шкідливому випромінюванню, яке погано впливає на здоров'я.

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Радіоактивний "захист"

Після початку активного впровадження мереж п'ятого покоління, по всьому світу почала ширитися нова теорія змови, яка й досі лякає людей. Автори різноманітних фейків про технологію переконують, що 5G вбиває тварин та комах, негативно впливає на шкіру, органи, ДНК, роботу мозку й репродуктивної системи, викликаючи рак та інші хвороби. Жодне з цих тверджень досі не підтвердилось, однак аудиторія їхніх прихильників продовжує рости.

Тому виробники різноманітного непотребу, який начебто може "захистити від шкідливого опромінення", удосталь наживаються на довірливих покупцях, які з тих чи інших причин довіряють не серйозним дослідженням, що перевіряються й рецензуються у наукових виданнях та серед науковців, а роликам на YouTube.

Одним з таких прикладів є серія виробів, які розповсюджували у Європі. Серед них маска для сну, підвіска й різноманітні браслети та намиста, в тому числі для дітей.



Радіоактивна маска для сну / Фото ANVS



Намисто для "захисту від 5G" / Фото ANVS



Магнітне намисто з негативними іонами з безпечного для шкіри силікону – також радіоактивне / Фото ANVS

ANVS проаналізувала ці предмети, дійшовши висновку: вони радіоактивні та можуть бути небезпечні при тривалій взаємодії.

Іонізуюче випромінювання може пошкодити тканини та ДНК, викликавши, наприклад, почервоніння шкіри.

Конкретно на цих виробах був помічений тільки низький рівень радіації.

Однак той, хто носить їх протягом тривалого часу (цілий рік по 24 години на добу), може піддати себе впливу радіації, що перевищує допустиму межу опромінення шкіри.

Щоб уникнути ризику, ANVS закликає власників таких виробів негайно від них відмовитись.

Як пише Джерело, у Нідерландах такий "захист" уже заборонили до продажу, а тим, хто встиг придбати ці аксесуари, рекомендують їх утилізувати.



Браслет Sportboost з негативними іонами / Фото ANVS



Дитячий браслет Smiley з негативними іонами / Фото ANVS

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зазначає, що на підставі наявних досліджень зв'язок 5G є безпечним, і мало чим відрізняється від 4G або 3G з точки зору впливу на здоров'я. Мобільні мережі використовують неіонізуючі радіохвилі, які не впливають на ДНК людей та тварин. У 2022 році організація планує опублікувати детальне дослідження на цю тему, щоб остаточно розвіяти сумніви.