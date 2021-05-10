Stacksmashing порівняв звичайний маячок AirTag зі зламаним в окремому відеоролику. Коли зламаний маячок сканують, замість сервісу Apple йому пропонується перейти на вказаний хакером сайт.

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Чим це загрожує для пересічних користувачів

Зламаний таким чином AirTag можна використовувати для фішингу та інших шахрайських дій.

У випадку зламаного Stacksmashing AirTag користувач може хіба що стати жертвою мему Рікроллінг.

Легальний маячок для стеження за людьми

Це не перша проблема з безпекою AirTag. Раніше журналіст Washington Post Джеффрі Фаулер заявив, що нові маячки можна використовувати для стеження за людьми. Для цього він прив'язав AirTag до смартфона колеги і відправився з ним гуляти містом.

Пристрій показувало місцезнаходження журналіста з дивовижною точністю, а при поїздці на велосипеді положення на карті оновлювалося кожні півкварталу. Фаулер вважає, що такий маячок можна підкинути будь-якій людині.