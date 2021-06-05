Як все працювало раніше

Спочатку AirTags активували звукові сигнали при активному відстеженні протягом трьох днів, тепер – у випадковому вікні між 8 і 24 годинами з моменту ввімкнення. А для того, щоб спростити перевірку наявності AirTags поблизу для власників Android-смартфонів, Apple працює над спеціальним додатком для цієї операційної системи.

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Актуальна проблема – стеження за людьми

Про те, що AirTags можуть використовуватися для сталкінга, видання The Washington Post писало ще у травні. Компактні розміри та бездротовість ґаджета дозволяє непомітно сховати його у сумці людини і приховано відстежувати його місце розташування. Міні-розслідування про можливість стеження за допомогою пристрою проводило чимало фахівців, тож небезпека стати жертвою стеження була справді реальною.

Мітку AirTag презентували на весняному заході Apple. Ґаджет оснащений Bluetooth і чіпом U1 з використанням надширокосмугових технології, яка допоможе точно визначати відстань і напрямок до втраченого об'єкта в зоні досяжності.