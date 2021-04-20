Нещодавно Samsung випустив свій аналог такої мітки – SmartTag. Можливо саме цей факт підштовхнув Apple до дій.

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Що цікавого в AirTag

Точний розмір мітки виробник не уточнив, але на вигляд девайс габаритами не перевищує нашу монету у 5 копійок. Звісно, разом із міткою на вибір у користувача чимало кольорових аксесуарів, які й допоможуть новинці прикріпитись до речей.

Працює ця мітка через Bluetooth та сервіс Find My на iPhone. Під час презентації в компанії показали. що на iPhone 12 програма буде буквально вести користувача за допомогою стрілки до загубленої речі із AirTag. Так, користувач може легко знайти ключі, гаманець чи інші дрібні, але важливі речі.

Як працює AirTag / Скриншот

AirTag має вбудований акумулятор, якого має вистачити до року "життя". Після цього користувач самостійно може замінити батарею.

Ціна

Новинка надійде у продаж 30 квітня. Вартість однієї такої мітки – 30 доларів (що приблизно 840 гривень). При цьому користувачам пропонують купити одразу 4 AirTag, такий набір обійдеться у 99 доларів (майже 2 800 гривень).