Apple анонсувала навушники AirPods Pro 2: свайпи, новий кейс та насадки
7 вересня 2022 , 22:16Читать новость на русском
Apple анонсувала нове покоління навушників AirPods Pro 2. Компанія оновила зарядний кейс, додала нові жести управління та представила нові XS-насадки. Про це та інше – далі.
AirPods Pro 2 оснастили новим чипом H2. Він покращив прослуховування музики з ефектом Spatial Audio та режим Active Noise Cancellation (придушення шуму) – він тепер, за запевненнями виробника, працює вдвічі краще.
Цікаво Apple представила відразу три моделі розумних годинників, одна з яких абсолютно нова
AirPods Pro 2: характеристики навушників
- Нові навушники можуть похвалитися режимом Adaptive Transparency, який підлаштовує гучність музики під навколишнє оточення. Він аналізує простір навколо цілих 48 тисяч разів на секунду.
- Оновлено дизайн динаміка для якіснішого відтворення більшої якості частот. Доступне персональне налаштування бінаурального звуку – з урахуванням форми вух кожного користувача.
- В оновленій моделі додали свайпи в управлінні.
- На одному заряді AirPods Pro 2 пропрацюють шість годин, та 30 годин з кейсом.
- Тепер у комплект до навушників покладуть насадки XS-розміру, крім уже наявних L, M, S.
Сам кейс теж отримав оновлення. Він підтримує зарядку від Apple Watch, Lightning та MagSafe. Крім того, у нього з'явилися динаміки для пошуку через додаток Find My та отвір для прикріплення ремінцем.
Ціна та коли чекати
У продажу новинка з'явиться з 23 вересня. Ціна – від 249 доларів.