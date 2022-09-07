AirPods Pro 2 оснастили новим чипом H2. Він покращив прослуховування музики з ефектом Spatial Audio та режим Active Noise Cancellation (придушення шуму) – він тепер, за запевненнями виробника, працює вдвічі краще.

Цікаво Apple представила відразу три моделі розумних годинників, одна з яких абсолютно нова

AirPods Pro 2: характеристики навушників

Нові навушники можуть похвалитися режимом Adaptive Transparency, який підлаштовує гучність музики під навколишнє оточення. Він аналізує простір навколо цілих 48 тисяч разів на секунду .

. Оновлено дизайн динаміка для якіснішого відтворення більшої якості частот. Доступне персональне налаштування бінаурального звуку – з урахуванням форми вух кожного користувача.

В оновленій моделі додали свайпи в управлінні.

На одному заряді AirPods Pro 2 пропрацюють шість годин, та 30 годин з кейсом.

Тепер у комплект до навушників покладуть насадки XS-розміру, крім уже наявних L, M, S.



AirPods Pro 2 / Фото Apple

Сам кейс теж отримав оновлення. Він підтримує зарядку від Apple Watch, Lightning та MagSafe. Крім того, у нього з'явилися динаміки для пошуку через додаток Find My та отвір для прикріплення ремінцем.

Ціна та коли чекати

У продажу новинка з'явиться з 23 вересня. Ціна – від 249 доларів.



Всі характеристики AirPods Pro 2 / Фото Apple