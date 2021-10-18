AirPods 3: Apple представила нову версію популярних навушників

На своїй другій осінній презентації, яка відбулася 18 жовтня, Apple представила нову версію навушників AirPods 3. Інженери Apple повністю переробили пристрій всередині.

Що змінилося у нових навушниках Apple

Користувачі чекали нові AirPods третього покоління ще у вересні, разом з iPhone 13, проте компанія їх приберегла на вечір понеділка 18 жовтня.

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Великих змін в дизайні не відбулося: AirPods 3 схожі на AirPods Pro, але навушники не мають змінних амбушур. Натомість всередині навушники практично повністю переробили.

Пристрій обладнали новим динаміком і тепер навушники пропонують глибші баси. З'явилася підтримка "просторового аудіо" і об'ємного звуку Dolby Atmos. Також всередині нова система мікрофонів. Однак активного шумозаглушення, на жаль, немає.



AirPods 3 переробили всередині / Скриншот

Головні зміни в AirPods 3

Apple обіцяє краще звучання;

Навушники отримали захист від води та поту;

Адаптивний еквалайзер як у версії Pro;

5 хвилин зарядки вистачить на годину використання;

Навушники отримали бездротовий кейс для зарядки.

Ціна AirPods 3

Коштуватимуть нові навушники від 179 доларів. Замовити їх можна вже від 18 жовтня.