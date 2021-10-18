AirPods 3: Apple представила нову версію популярних навушників
Джерело:24 канал
На своїй другій осінній презентації, яка відбулася 18 жовтня, Apple представила нову версію навушників AirPods 3. Інженери Apple повністю переробили пристрій всередині.
Що змінилося у нових навушниках Apple
Користувачі чекали нові AirPods третього покоління ще у вересні, разом з iPhone 13, проте компанія їх приберегла на вечір понеділка 18 жовтня.
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Великих змін в дизайні не відбулося: AirPods 3 схожі на AirPods Pro, але навушники не мають змінних амбушур. Натомість всередині навушники практично повністю переробили.
Пристрій обладнали новим динаміком і тепер навушники пропонують глибші баси. З'явилася підтримка "просторового аудіо" і об'ємного звуку Dolby Atmos. Також всередині нова система мікрофонів. Однак активного шумозаглушення, на жаль, немає.
AirPods 3 переробили всередині / Скриншот
Головні зміни в AirPods 3
- Apple обіцяє краще звучання;
- Навушники отримали захист від води та поту;
- Адаптивний еквалайзер як у версії Pro;
- 5 хвилин зарядки вистачить на годину використання;
- Навушники отримали бездротовий кейс для зарядки.
Ціна AirPods 3
Коштуватимуть нові навушники від 179 доларів. Замовити їх можна вже від 18 жовтня.