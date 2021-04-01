Для зниження витрат фабрику можуть розгорнути на Міжнародній космічній станції. На розробку концепції Airbus отримає 3 мільйони євро.

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Переваги та перспективи

Задум отримав кодове ім'я PERIOD (абревіатура від Per Ardua ad Astra In-Orbit Demonstration). Завод на орбіті на першому етапі буде збирати великогабаритні, але легкі конструкції типу антенних решіток і сонячних панелей. Також планується замінювати частини супутників. Для всіх цих завдань орбітальний завод оснастять змінними маніпуляторами.

Проєкт обіцяє стати дуже корисним. Адже сьогодні виведення супутників на орбіту, особливо великих конструкцій, є складним і дорогим процесом. До того ж завжди існує імовірність пошкодження обладнання супутника під час польоту. Збірка прямо на орбіті дозволить уникнути небезпек і зменшити вартість всього процесу запуску.

Конкуренти

Управління перспективних дослідницьких проєктів Міністерства оборони США (DARPA) розпочало аналогічний проєкт. Американці запустили програму NOM4D, розраховану на п'ять років. Її ціль, проте, йде далі орбітальних заводів. Передбачається створення також виробництв на Місяці, які будуть використовувати місцеві матеріали.

Схоже, ми на порозі нових космічних перегонів. Але тепер за виробництвом на орбіті. Імовірно, варто очікувати відповіді Китаю на цей виклик.