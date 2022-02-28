Першим про ці плани повідомив співзасновник та генеральний директор Airbnb Брайан Ческі у своєму Twitter. За його словами, вже зараз команда працює над тим, щоб забезпечити українських біженців житлом у сусідніх країнах.

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Що відомо

Серед країн, які називає Ческі, такі:

Польща,

Німеччина,

Угорщина,

Румунія.

Airbnb і Airbnb.org співпрацюють з нашими власниками житла, щоб безкоштовно розмістити до 100 000 біженців, які втікають з України.

Нам потрібна допомога для досягнення мети. Найбільша потреба – це більше людей, які можуть запропонувати свої будинки у сусідніх країнах, включаючи Польщу, Німеччину, Угорщину та Румунію. Якщо ви можете прийняти біженця, перейдіть сюди,

– додає Брайан Ческі.

Перебування буде безкоштовним для біженців – фінансується компанією Airbnb.