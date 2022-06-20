Компанія вже здійснила замовлення на 10 літальних апаратів у виробника – британської Hybrid Air Vehicles. Запустити сервіс комерційних перельотів на дирижаблях планують до 2026 року.

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Довжина маршрутів становитиме до 425 кілометрів, а вантажність одного дирижабля складе до 100 пасажирів. Протягом останніх пів року обидві компанії проводили низку досліджень щодо використання дирижаблів на внутрішніх маршрутах Іспанії. Вже на першому етапі партнерства компанії планують організувати перельоти по всій території країни, а потім поступово розширюватимуть авіапарк Air Nostrum. На деяких напрямках дирижаблі повністю витіснять реактивні та турбогвинтові літаки, на інших – доповнюватимуть їх.

Це справді екологічніше ніж літаки

Рейси за участю Airlander зменшать викиди CO2 на 90% у порівнянні з традиційними літаками. Звісно тут є свій мінус, адже політ на дирижаблі буде суттєво довшим ніж використання літака.

Президент Air Nostrum Карлос Бертомеу розповів, що Air Nostrum прагне наслідувати ініціативи ЄС у галузі клімату, тому націлена на "вуглецевий нуль" до 2050 року. На думку підприємця, Air Nostrum має достатньо ресурсів, щоб декарбонізувати свою діяльність без шкоди для бізнесу та клієнтів. Зараз компанія виконує понад 70 тисяч регулярних рейсів на рік і перевозить понад 4,7 мільйона пасажирів по всій території Іспанії.



З таким видом можна й "потерпіти" 2-3 години перельоту / Фото Future Flight Aero

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Особливості дирижаблів Airlander