Штучний інтелект дозволив померлій жінці "поспілкуватися" з людьми, які відвідали її похорони

У червні 87-річна мешканка Великої Британії Марина Сміт померла. Її родичі та близькі збіралися разом, щоб провести її в останню дорогу і це, мабуть, були одні з найбільш незвичних похоронів у їхньому житті. Покійна змогла звернутися до усіх присутніх завдяки можливостям штучного інтелекту.

Жінка змогла здивувати гостей навіть після власної смерті з'явившись перед ними у вигляді "голографічного розмовного відеодосвіду", створеного стартапом під назвою StoryFile. Компанія, до речі, створив син жінки Стівен, а початковим її завданням було збереження спогадів тих, хто пережив Голокост.

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Як створювали голограму

StoryFile використовував 20 камер, аби зняти, як жінка відповідає на близько 250 запитань перед смертю. Потім ці дані були введені в програмний інструмент, який міг віртуально відтворити їх після того, як вона померла.

Стівен Сміт зміг поспілкуватися з віртуальною версією своєї матері у режимі реального часу. Усі, хто прийшли на похорони Марини теж мали змогу пережити цей незвичний досвід.

Мама відповідала на запитання скорботних родичів після того, як вони спостерігали за її кремацією. Надзвичайним було те, що вона відповідала на їхні запитання з новими деталями та чесністю. Люди почуваються сміливішими, записуючи свої дані,

– розповів Сміт.

Марина Сміт не єдина, кого StoryFile "відродив" за допомогою штучного інтелекту. Голографічне зображення колишнього президента Гільдії кіноакторів Еда Аснера змогло відповісти на запитання присутніх на його власних похоронах на початку цього року.

Ніщо не могло підготувати мене до того, що я мав побачити, коли побачив це,

– сказав Метт Аснер, син актора.

Інші учасники були "дещо збентежені", додав Аснер, тому що виглядало так "наче він був у кімнаті".

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У пошуках безсмертя

Цікаво, що останнім часом з'являється все більше стартапів та розробок, які намагаються хоча б якимось способом "повернути" рідним їхніх мертвих дорогих людей.

Наприклад, на початку цього року технологічний гігант Amazon продемонстрував нову моторошну функцію свого розумного динаміка Alexa, у якому голос покійної бабусі читає казку перед сном дитині.

Справді цікавим питанням є коли технології зможуть замінити нам мертвих рідних і наскільки вони будуть реальними для нас, адже для того, щоб імітувати спілкування з живою людиною, треба не так вже й багато.