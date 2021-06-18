Один з найбільших у світі: в Африці знайшли алмаз вагою 1098 карат

У Ботсвані, країні, що розташоввана на півдні Африки, шахтарі знайшли алмаз вагою 1098 карат. За попередніми оцінками, це третій за величиною алмаз у світі.

Знахідку зробили першого червня у шахті Jwaneng. Вона вважається найціннішою у світі.

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Що відомо про знайдений алмаз

Як стверджує представник гірничодобувної компанії Debswana, знайдений дорогоцінний камінь є найбільшим з коли-небудь виявлених за всю історію компанії.

– провідний виробник алмазів в Африці. Тут знаходиться шахта, на якій у 2015 році виявили другий за величиною алмаз у світі – камінь в 1109 карат, який називається Леседі Ла Рона.

Камінь показали президенту Ботсвани Мокгветсі Масісі в столиці країни Габороне.



Знайдений у Ботсвані алмаз / Фото Monirul Bhuiyan / AFP

Експерти оцінять знайдений алмаз. Після цього державна компанія, яка займається торгівлею алмазами Ботсвани, зможе вирішити, купувати його у Debswana чи дозволити De Beers продати його.

Зазначимо, що найбільший відомий алмаз, який називається "Куллінан", був виявлений в Південній Африці в 1905 році. Його вага понад 3100 каратів.