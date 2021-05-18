Африканське узбережжя з космосу: разючі фотографії з МКС

18 травня 2021 , 20:04
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Джерело:

NASA

Астронавти на Міжнародній космічній станції часто фотографують Землю. Для цього на 'озброєнні" у них перебуває найкраща фототехніка.

Цього разу в об'єктив камер потрапило узбережжя Африки. МКС пролітала над континентом 10-11 травня 2021 року. Жодна фотографія не була оброблена.

Спробуйте відшукати всі місця з фотографій на карті.

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Архіпелаг Занзібар, Танзанія / Фото NASA


Викиди мулу з африканських річок / Фото NASA


Місто Кілва Масоко, Танзанія / Фото NASA

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Річка Рувума, яка розділяє Танзанію та Мозамбік / Фото NASA


Гирло річки Рувума та танзанійське місто Мтвара / Фото NASA


Узбережжя південніше гирла Рувуми, Мозамбік / Фото NASA


Архіпелаг Кірімбаш, Мозамбік / Фото NASA


З-за хмар виглядаю місто Накала, Мозамбік / Фото NASA


Острів Мвалі, Коморські острови / Фото NASA


Узбережжя Мадагаскару / Фото NASA


Узбережжя Мадагаскару, національний парк Бе-де-Балі / Фото NASA


Гирло річки Бецибока, Мадагаскар / Фото NASA


Річка Мангоро, Мадагаскар / Фото NASA

Автор: Вячеслав Журба