Африканське узбережжя з космосу: разючі фотографії з МКС

Астронавти на Міжнародній космічній станції часто фотографують Землю. Для цього на 'озброєнні" у них перебуває найкраща фототехніка.
Цього разу в об'єктив камер потрапило узбережжя Африки. МКС пролітала над континентом 10-11 травня 2021 року. Жодна фотографія не була оброблена.
Спробуйте відшукати всі місця з фотографій на карті.
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Архіпелаг Занзібар, Танзанія / Фото NASA
Викиди мулу з африканських річок / Фото NASA
Місто Кілва Масоко, Танзанія / Фото NASA
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Річка Рувума, яка розділяє Танзанію та Мозамбік / Фото NASA
Гирло річки Рувума та танзанійське місто Мтвара / Фото NASA
Узбережжя південніше гирла Рувуми, Мозамбік / Фото NASA
Архіпелаг Кірімбаш, Мозамбік / Фото NASA
З-за хмар виглядаю місто Накала, Мозамбік / Фото NASA
Острів Мвалі, Коморські острови / Фото NASA
Узбережжя Мадагаскару / Фото NASA
Узбережжя Мадагаскару, національний парк Бе-де-Балі / Фото NASA
Гирло річки Бецибока, Мадагаскар / Фото NASA
Річка Мангоро, Мадагаскар / Фото NASA