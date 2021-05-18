Цього разу в об'єктив камер потрапило узбережжя Африки. МКС пролітала над континентом 10-11 травня 2021 року. Жодна фотографія не була оброблена.

Спробуйте відшукати всі місця з фотографій на карті.

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Занзібар
Архіпелаг Занзібар, Танзанія / Фото NASA

Занзібар
Викиди мулу з африканських річок / Фото NASA

Танзанія
Місто Кілва Масоко, Танзанія / Фото NASA

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Танзанія
Річка Рувума, яка розділяє Танзанію та Мозамбік / Фото NASA

Танзанія
Гирло річки Рувума та танзанійське місто Мтвара / Фото NASA

Мозамбік
Узбережжя південніше гирла Рувуми, Мозамбік / Фото NASA

Мозамбік
Архіпелаг Кірімбаш, Мозамбік / Фото NASA

Мозамбік
З-за хмар виглядаю місто Накала, Мозамбік / Фото NASA

Коморські острови
Острів Мвалі, Коморські острови / Фото NASA

Мадагаскар
Узбережжя Мадагаскару / Фото NASA

Мадагаскар
Узбережжя Мадагаскару, національний парк Бе-де-Балі / Фото NASA

Мадагаскар
Гирло річки Бецибока, Мадагаскар / Фото NASA

Мадагаскар
Річка Мангоро, Мадагаскар / Фото NASA