Дистанційна робота: у аеропорту Лондона з'явилася віртуальна диспетчерська вежа

У Лондоні дистанційна робота вийшла на новий рівень. Диспетчери, які контролюють зліт та посадку літаків, тепер працюють не у звичній всім вежі, а в більш комфортабельному офісі.
Якщо раніше диспетчери повинні були підніматися на контрольно-диспетчерську вежу, то тепер вони працюють у гарно оснащеному залі за 140 кілометрів від аеропорту, у графстві Гемпшир.
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Презентація віртуальної вежі аеропорту: дивіться відео
У самому аеропорту Лондон-Сіті замість класичної диспетчерської вежі побудували нову 50-метрову башту. На ній встановлено 14 камер високої роздільної здатності, що забезпечують кут огляду у 360 градусів. Ці камери дають змогу контролювати ситуацію на злітно-посадковій смузі, рульових доріжках та у найближчому повітряному секторі. Також є можливість збільшити зображення у 30 разів, не втративши при цьому якість.
Окрім цього є дві камери з поворотно-похилим зумом, які транслюють зображення на великі екрани у Хемпширі та відтворюють бінокулярні функції звичайної диспетчерської вежі. Тобто, дивлячись на екрани, ви немов дивитись у звичайне вікно, але у вас є можливість побачити усю інформацію про літак: висоту, швидкість, номер борту.
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Особлива увага надається безпеці
- Якщо одна з статичних камер вийде з ладу, то зображення з неї відразу почне дублюватися іншими.
- У кожної камери є два джерела, завдяки яким транслюється інформація.
- Передача сигналу з автоматизованої вежі до диспетчерів теж відбувається по двох незалежних каналах зв’язку.
- Технологію тестували останні пів року, що підтвердило її життєздатність та ефективність.