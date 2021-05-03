Дистанційна робота: у аеропорту Лондона з'явилася віртуальна диспетчерська вежа

У Лондоні дистанційна робота вийшла на новий рівень. Диспетчери, які контролюють зліт та посадку літаків, тепер працюють не у звичній всім вежі, а в більш комфортабельному офісі.

Якщо раніше диспетчери повинні були підніматися на контрольно-диспетчерську вежу, то тепер вони працюють у гарно оснащеному залі за 140 кілометрів від аеропорту, у графстві Гемпшир.

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Презентація віртуальної вежі аеропорту: дивіться відео

У самому аеропорту Лондон-Сіті замість класичної диспетчерської вежі побудували нову 50-метрову башту. На ній встановлено 14 камер високої роздільної здатності, що забезпечують кут огляду у 360 градусів. Ці камери дають змогу контролювати ситуацію на злітно-посадковій смузі, рульових доріжках та у найближчому повітряному секторі. Також є можливість збільшити зображення у 30 разів, не втративши при цьому якість.

Окрім цього є дві камери з поворотно-похилим зумом, які транслюють зображення на великі екрани у Хемпширі та відтворюють бінокулярні функції звичайної диспетчерської вежі. Тобто, дивлячись на екрани, ви немов дивитись у звичайне вікно, але у вас є можливість побачити усю інформацію про літак: висоту, швидкість, номер борту.

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Особлива увага надається безпеці